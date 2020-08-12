У футболіста "Барселони" виявили коронавірус перед важливим матчем із "Баварією"
Футболісти "Барселони" здали обов'язкові тести на коронавірус. У одного із гравців тест показав позитивний результат, але прізвище наразі невідоме.
Неприємну звістку з розташування каталонців повідомила пресслужба клубу. COVID-19 виявлений у одного з дев'яти футболістів, які сьогодні, 12 серпня, лише розпочали підготовку до нового сезону.
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У кого може бути позитивний результат?
9 гравців повернулись у розташування клубу із оренд. Прізвище футболіста наразі не повідомляється.
Хто провернувся у "Барселону"
- Педрі
- Франсішку Трінкан
- Матеус Фернандес
- Жан-Клер Тодібо
- Мусса Ваге
- Карлес Аленья
- Рафа Алькантара
- Хуан Міранда
- Оріоль Бускетс
Гравець, який захворів на коронавірус, вже перебуває на самоізоляції та добре себе почуває. За повідомленням клубу, він не контактував з іншими футболістами та персоналом команди, яка незабаром буде вилітати у Лісабон на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії".
Свій матч "каталонці" зіграють 14 серпня.