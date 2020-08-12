Футболісти "Барселони" здали обов'язкові тести на коронавірус. У одного із гравців тест показав позитивний результат, але прізвище наразі невідоме.

Неприємну звістку з розташування каталонців повідомила пресслужба клубу. COVID-19 виявлений у одного з дев'яти футболістів, які сьогодні, 12 серпня, лише розпочали підготовку до нового сезону.

Читайте також: Матч Ліги чемпіонів скасували через коронавірус

У кого може бути позитивний результат?

9 гравців повернулись у розташування клубу із оренд. Прізвище футболіста наразі не повідомляється.

One positive case of Covid-19 among the nine players starting the preseason. https://t.co/8wtNikt2mZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2020

Хто провернувся у "Барселону"

Педрі

Франсішку Трінкан

Матеус Фернандес

Жан-Клер Тодібо

Мусса Ваге

Карлес Аленья

Рафа Алькантара

Хуан Міранда

Оріоль Бускетс

Гравець, який захворів на коронавірус, вже перебуває на самоізоляції та добре себе почуває. За повідомленням клубу, він не контактував з іншими футболістами та персоналом команди, яка незабаром буде вилітати у Лісабон на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії".

Свій матч "каталонці" зіграють 14 серпня.