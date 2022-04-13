В Чернигове начали разбирать завалы стадиона Десны
Источник:Суспільне
Около сотни жителей Чернигова пришли помочь разбирать завалы на стадионе Десны. Также на месте работали спасатели.
Местные охотно помогают
Накануне директор стадиона Андрей Волков обратился к горожанам с просьбой помочь разобрать завалы. Черниговцы откликнулись на просьбу.
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Я хочу сегодня обратиться ко всем неравнодушным нашего города, нашего стадиона. К тем, кто когда-либо был связан футбольными, легкоатлетическими, тяжелоатлетическими, боксёрскими связями с нашим стадионом. Хочу сообщить – начиная с завтрашнего дня мы начинаем большую уборку нашего стадиона. И очень хочу попросить у вас помощи,
– сказал Андрей Волков.
По словам Волкова, кроме сотни небезразличных горожан на стадионе работали и 40 спасателей.
Директор стадиона был поражен такой поддержкой от города. По его словам, сегодня они сделали большую часть работу на стадионе – расчистили проезд для тяжелой техники.
14 апреля с 10 утра Андрей Волков приглашает мужчин помочь – нужно будет перенести тяжелые спортивные конструкции. Помощь женщин пока не требуется. Далее обрушенные трибуны и подтрибунные помещения стадиона будут разбирать спасатели.
Видео со стадиона Десны в Чернигове: Суспільне
- В стадион Десны в Чернигов прилетело 8 снарядов. Его обстреливали три ночи. В первую ночь туда попала ракета, во вторую обстреляли из "Градов", в третью – еще один обстрел авиацией.
- Сотрудники клуба говорят, что стадион имени Гагарина не подлежит восстановлению. Его нужно полностью сносить. У арены была небольшая база Десны – ее тоже уничтожили.