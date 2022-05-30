Вечная память Героям
В войне против российских оккупантов погиб молодой тренер из Хмельницкой области, кикбоксер Назар Макаренко. Украинскому воину было всего 25 лет.
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Назар учился в Харьковском национальном университете, работал инструктором в спортивных центрах, отслужил срочную службу. Являлся кандидатом в мастера спорта, чемпионом Украины по кикбоксингу WAKO, тренером.
В первые дни полномасштабного вторжения Назар решил встать на защиту родной страны. Он пошел в терроборону вместе со своим отцом. Вместе они отправились на территории, где активно ведутся боевые действия.
На войне защитник получил ранение несовместимое с жизнью. У Назара остался маленький сын и жена.
О гибели стало известно 27 мая 2022 года.
В боях с российскими оккупантами погиб шестикратный чемпион Украины по кикбоксингу Александр Фештрига.
Александр с позывным "Сакура" был воином 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и защитником Донецкого аэропорта. В 2015 году был ранен пять раз, из них два – тяжело.
Свою первую ротацию "Сакура" отбыл в Донецком аэропорту добровольцем летом 2014 года. Вскоре он подписал контракт с Вооруженными Силами Украины, попал в разведроту 93-й бригады.
После одного из ранений у воина не хватало части мышцы ноги, а в черепе оставался попавший в глаз шар, пробил нос и выбил 17 зубов.
"Сакуре" было 42 года, воин был родом из Черновцов. Шестикратный чемпион Украины по кикбоксингу.Был участником Революции Достоинства, а летом 2014 уехал на фронт добровольцем в составе "Правого сектора".
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов. Мы никогда не простим этого оккупантам!
"Ангелы спорта"
- Спортивный комитет Украины запустил сайт "Ангелы спорта". На портале размещают информацию об украинских спортсменах, погибших в войне против России.
- На сайте уже опубликовано 53 фамилии. Это потрясающая потеря для украинского спорта.