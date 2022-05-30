Вічна пам'ять Героям
У війні проти російських окупантів загинув молодий тренер з Хмельниччини, кікбоксер Назар Макаренко. Українському воїну були лише 25 років.
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Назар навчався у Харківському національному університеті, працював інструктором в спортивних центрах, відслужив строкову військову службу. Був кандидатом у майстри спорту, чемпіоном України з кікбоксингу WAKO, тренером.
У перші дні повномасштабного вторгнення Назар вирішив стати на захист рідної країни. Він пішов до тероборони разом зі своїм батьком. Разом вони і відправилися на території, де активно ведуться бойові дії.
На війні захисник отримав поранення несумісне з життям. У Назара залишився маленький син та дружина.
Про загибель стало відомо 27 травня 2022 року.
У боях з російськими окупантами загинув шестиразовий чемпіон України з кікбоксингу Олександр Фештрига.
Олександр із позивним "Сакура" був воїном 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та захисником Донецького аеропорту. 2015 року був поранений п’ять разів, із них два – тяжко.
Свою першу ротацію "Сакура" відбув у Донецькому аеропорту добровольцем улітку 2014 року. Незабаром він підписав контракт зі Збройними Силами України, потрапив до розвідроти 93-ї бригади.
Після одного з поранень у воїна не вистачало частини м’яза ноги, а в черепі залишалася куля, яка потрапила в око, пробила ніс і вибила 17 зубів.
"Сакурі" було 42 роки, воїн був родом із Чернівців. Шестиразовий чемпіон України з кікбоксингу. Був учасником Революції Гідності, а влітку 2014-го поїхав на фронт добровольцем у складі "Правого сектора".
"Янголи спорту"
Спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту". На порталі розміщують інформацію про українських спортсменів, які загинули у війні проти Росії.
На сайті вже опубліковано 53 прізвища. Це неймовірна втрата для українського спорту.