"Спортивные ангелы" Украины

Министра молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в национальном телемарафоне рассказал о тех, кто уже никогда не выйдет на футбольное поле, боксерский ринг или легкоатлетический сектор. С 24 февраля "ангелы спорта" стали более 50 атлетов.

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К сожалению, война против России не проходит без потерь и на спортивном фронте. Начало полномасштабного вторжения страны-оккупанта в Украину заставило многих спортсменов взять оружие в руки и встать на защиту родного государства.

Все идут нас защищать. Кто в терробороне, кто в ВСУ, кто сейчас на востоке Украины. Я хочу поблагодарить всех защитников Украины,

– сказал Гутцайт.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и знакомым спортсменов. Никогда не забудем и не простим оккупантам смерть украинца.

Навсегда стали героями страны

В Украине разработали специальный сайт под названием "Ангелы спорта", где кратко описывают того или иного спортсмена, погибшего от 24 февраля. С начала полномасштабного вторжения погиб 51 атлет. Среди этого списка есть те, кто отдал жизнь за страну на передовой, а были и умершие от вражеских шаров и снарядов.

К сожалению, враг не выбирает, кого убивать. От российской агрессии погибло и будущее украинского спорта. К примеру, в блокадном Мариуполе во время обстрелов погибла 14-летняя тяжеловес Алина Перегудова. вместе с ней погибла ее мама, а брат застрелил русский снайпер.

Также война унесла жизни совсем юной художественной гимнастки Екатерины Дяченко. Девочке было всего 11 лет. В ее дом попал вражеский снаряд, а тело ребенка обнаружили, когда разбирали завалы. Русские продолжают творить зверства, которые даже не укладываются в голове.

Недавно этот портал пополнился новыми именами, навсегда ставшими героями Украины.