Чемпионат мира по спортивной ходьбе должен был состояться в Минске в апреле 2022 года. Но Международная ассоциация легкоатлетических федераций решила сменить место проведения. Где будет проведен турнир станет известно 28 или 29 июля, когда состоится заседание Совета. Пока продолжаются переговоры с альтернативными городами.

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Почему решили забрать у Беларуси чемпионат мира

Международная ассоциация легкоатлетических федераций свое решение приняла после отчета специальной комиссии. Так, поставили под сомнение возможность проведения соревнований в Беларуси из-за:

неопределенности относительно дипломатических отношений;

ограничения международных поездок в Беларусь.

Беларусь получила право на проведение чемпионата мира по спортивной ходьбе в 2017 году. Соревнования должны были состояться в мае 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на апрель 2022 года.