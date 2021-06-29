Чемпіонат світу зі спортивної ходьби мав відбутися в Мінську у квітні 2022 року. Але Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій вирішила змінити місце проведення. Де буде проведено турнір стане відомо 28 або 29 липня, коли відбудеться засідання Ради. Поки тривають перемовини з альтернативними містами.

Водночас У Білорусі міліція затримувала спортсменів прямо під час змагань на вулицях Мінська: відео

Чому вирішили забрати в Білорусі чемпіонат світу

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій своє рішення прийняла після звіту спеціальної комісії. так поставили під сумнів можливість проведення змагань в Білорусі через:

невизначеність щодо дипломатичних відносин;

обмеження міжнародних поїздок в Білорусь.

Білорусь отримала право на проведення чемпіонату світу зі спортивної ходьби в 2017 році. Змагання мали відбутися у травні 2020 року. Але через пандемію коронавірусу їх довелося перенести на квітень 2022 року.