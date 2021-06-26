В субботу, 26 июня, в столице Беларуси состоялся "Минский Триатлон-2021" – международные соревнования, на которые съехались 1400 участников из многих стран мира. В том числе и из Украины.

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Но не все, кто вышел на старт соревнований, сумел добраться до финиша. И причина не в тяжелой трассе или жаре. Некоторых задержали милиционеры.

Одного из них задержали, когда он ехал на велосипеде по улицам города. Один из милиционеров просвистел, а второй его остановил. При этом выбежал прямо перед ним на дорогу. После короткого разговора, велосипедиста забрали в припаркованный бус.

Белорусское издание TUT.BY пишет, что задержанным может быть Александр Клименко. С ними на связь вышла его жена. И допустила, что причиной для задержания мог стать бело-красно-белый напульсник, который он взял на соревнования.

Но впоследствии было опубликовано другое видео, на котором видно как милиционеры задерживают еще двух велосипедистов. При этом один из спортсменов упал с велосипеда во время задержания.

В белорусской милиции объяснили причины задержания спортсменов. "Трое мужчин демонстративно выкрикивали лозунги протестного направления, что стало основанием для доставки их в территориальный орган милиции", – говорится в сообщении.

Однако на первом видео не видно, что велосипедист хоть что-то выкрикивал.