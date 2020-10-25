Полузащитник сборной Украины и английского "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко 25 октября в третий раз стал отцом.

Малыша назвали Максимом. О радостной вести сообщил сам счастливый отец в своем Инстаграме: "благодарю Бога и жену за эти ощущения. Еще один Ярмоленко".

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Судя по всему, в планах у семейства Ярмоленко собрать полноценную футбольную команду.

Что известно о семействе Ярмоленко

Андрей женат на Инне Ярмоленко, которая по образованию специалист по международным отношениям и дипломатии. Максим – уже третий сын у пары. 22 мая 2013 года родился первенец – Иван, а 13 сентября 2015 года у него появился брат – Даниил.