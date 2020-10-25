Півзахисник збірної України та англійського "Вест Хем Юнайтед" Андрій Ярмоленко 25 жовтня втретє став татусем.

Малюка назвали Максимом. Про радісну звістку повідомив сам щасливий татусь у своєму інстаграмі: "Дякую Богу та дружині за ці відчуття. Ще один Ярмоленко".

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Судячи з усього, в планах у сімейства Ярмоленко зібрати повноцінну футбольну команду.

Що відомо про сімейство Ярмоленків

Андрій одружений з Інною Ярмоленко, яка за освітою фахівець з міжнародних відносин та дипломатії. Максим – вже третій син у пари. 22 травня 2013 року народився первісток – Іван, а 13 вересня 2015 року у нього з'явився брат – Данило.