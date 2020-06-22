Украинский форвард "Динамо" из Бреста Артем Милевский выложил фото в соцсети Instagram, которое вызвало дискуссии.

Украинец возложил цветы у мемориала Брестской крепости и подписал фото: "История Беларусь-Украина. Крепость Брестская". Об этом пишет Sport.ua.

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Один из пользователей выложил провокационный комментарий о причинах отсутствия флага "великой России".

Милевский, который выступал в 2016-17 годах за российский клуб "Тосно", в ответ написал: "И на здоровье. Ты вообще кто?"

А вот и именно фото Артема:

Карьера Артема Милевского сейчас