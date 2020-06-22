"Ты вообще кто": Милевский не стал отвечать на вопрос о великой России – фото
Украинский форвард "Динамо" из Бреста Артем Милевский выложил фото в соцсети Instagram, которое вызвало дискуссии.
Украинец возложил цветы у мемориала Брестской крепости и подписал фото: "История Беларусь-Украина. Крепость Брестская". Об этом пишет Sport.ua.
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Один из пользователей выложил провокационный комментарий о причинах отсутствия флага "великой России".
Милевский, который выступал в 2016-17 годах за российский клуб "Тосно", в ответ написал: "И на здоровье. Ты вообще кто?"
А вот и именно фото Артема:
Карьера Артема Милевского сейчас
- На данный момент Артем играет за "Динамо-Брест", с которым в прошлом сезоне выиграл чемпионат Беларуси.
- "Динамо-Брест" набрало 25 очков и поднялась на третье место Высшей лиги. В следующем матче 27 июня "Динамо-Брест"на выезде сыграет с "Неманом".