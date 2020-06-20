"Динамо-Брест" в матче чемпионата Беларуси уверенно справился с "Городея" в 14-м туре.

Динамо Брест – Городея 3:1

Голы: Милевский, 29 Лаптев, 66, Гордейчук, 71 – Архипов, 28

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На 29-й минуте Милевский сравнял счет (1:1). Форвард оказался в нужном месте и головой добавил мяч в пустые ворота соперника.

Кроме Милевского в стартовом составе брестского коллектива на поле вышли два других украинца Евгений Хачериди и Александр Нойок.

Видео гола Милевского