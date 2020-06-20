Гол Милевского принес победу "Динамо" в тяжелом матче: видео
"Динамо-Брест" в матче чемпионата Беларуси уверенно справился с "Городея" в 14-м туре.
Динамо Брест – Городея 3:1
Голы: Милевский, 29 Лаптев, 66, Гордейчук, 71 – Архипов, 28
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На 29-й минуте Милевский сравнял счет (1:1). Форвард оказался в нужном месте и головой добавил мяч в пустые ворота соперника.
Кроме Милевского в стартовом составе брестского коллектива на поле вышли два других украинца Евгений Хачериди и Александр Нойок.
Видео гола Милевского
- Для Милевского это уже десятое результативное действие в текущем сезоне. В активе Артема 4 гола и 6 ассистов во всех турнирах на клубном уровне.
- К слову, сейчас Динамо занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, но имеет хорошие шансы подняться сразу в топ-3.