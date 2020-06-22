"Ти взагалі хто": Мілевський не став відповідати на питання про "велику Росію" – фото
Український форвард "Динамо" з Бреста Артем Мілевський виклав фото в соцмережі Instagram, яке викликало дискусії.
Українець поклав квіти біля меморіалу Брестської фортеці і підписав фото: "Історія Білорусь-Україна. Фортеця Брестська". Про це пише Sport.ua.
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Один з користувачів виклав провокаційний коментар про причини відсутності прапора "великої Росії".
Мілевський, який виступав в 2016-17 роках за російський клуб "Тосно", у відповідь написав: "Та на здоров'я. Ти взагалі хто?"
А ось і саме фото Артема:
Кар'єра Артема Мілевського зараз
- На даний момент, Артем грає за "Динамо-Брест", з яким в минулому сезоні виграв чемпіонат Білорусі.
- "Динамо-Брест" набрало 25 очок і піднялася на третє місце Вищої ліги. У наступному матчі 27 червня "Динамо-Брест"на виїзді зіграє з "Німаном".