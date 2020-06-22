Український форвард "Динамо" з Бреста Артем Мілевський виклав фото в соцмережі Instagram, яке викликало дискусії.

Українець поклав квіти біля меморіалу Брестської фортеці і підписав фото: "Історія Білорусь-Україна. Фортеця Брестська". Про це пише Sport.ua.

Дивіться також Гол Мілевського приніс перемогу "Динамо" у важкому матчі: відео

Один з користувачів виклав провокаційний коментар про причини відсутності прапора "великої Росії".

Мілевський, який виступав в 2016-17 роках за російський клуб "Тосно", у відповідь написав: "Та на здоров'я. Ти взагалі хто?"

А ось і саме фото Артема:

Кар'єра Артема Мілевського зараз