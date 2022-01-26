Медведев: А что сделал бы Новак

Впервые Медведеву досталось после победы над австралийцем Ником Кирьосом. Тогда на протяжении всего матча фанаты провоцировали россиянина и он ответил им после игры.

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В среду, 26-го января Медведев в изнурительном пятисетовом матче обыграл Феликса Оже Альяссима, отыграв матч-боллы у канадца.

Российский теннисист признался, что играл плохо и в один момент спросил себя, что бы на его месте сделал Новак Джокович. Как известно, сербского теннисиста депортировали из Австралии из-за отсутствия вакцинации.

Не знаю, понравится ли людям, но я спросил себя: "А что сделал бы Новак?",

– сказал Русский во время интервью на корте.

После сказанного Медведев услышал в свой адрес свист с трибун и рассмеялся.

Впоследствии россиянин прокомментировал свист в свой адрес. Медведев заявил, что всегда хочет быть честным.​

"Я всегда стараюсь быть честным. Некоторые вещи говорить нельзя – мы живем во времена, когда нельзя говорить все, что думаешь. Но я решил честно сказать все зрителям. Я люблю честность", – резюмировал россиянин.

В полуфинале Australian Open Медведев сыграет против грека Стефанос Циципас.