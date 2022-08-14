Ты должен защитить свой дом, – Джошуа о вступление Усика в территориальную оборону

В скором времени, 20 августа, состоится долгожданный реванш Усик – Джошуа. Для украинского это будет первая защита своих титулов, которые он отобрал у Энтони в сентябре 2021 года.

Джошуа: Я уважаю то, что он сделал

Британский боксер поделился мнениями о войне в Украине. Он отметил, что на городе Усика сделал бы то же – вступил бы в территориальную оборону.

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Будь я на его месте, то это точно повлияло бы на меня, и я не знаю, было бы это положительно или отрицательно. Не знаю, как бы я с этим справился, но знаю, что это было бы тяжело. Никогда не жил в таком конфликте, поэтому я не знаю, какие последствия это имело бы для меня. Я уважаю, что он сделал на 100 процентов. Это его дом – ты должен защитить свой дом,

– подчеркнул Джошуа.

Также британец отметил, что не навязывал Усику бой, они договорились о дате, которая устраивала всех.

"Такой позор, что гражданские страдают больше всего во время войны, когда это политический вопрос. Он просто пытается защитить свой народ, поэтому я его уважаю. Думаю, я сделал бы то же самое, не как боксер или воин, а как обычный человек.

Мы искали подходящие даты для Александра и его команды. Я почувствовал, что ему важно быть готовым, а не навязывать ему бой. Он хотел защитить пояса. Я хотел, чтобы мы работали вместе по этому вопросу. Таким образом мы показали наше соболезнование ему и его стране. Я чувствую, что в долгосрочной перспективе это сработало хорошо для всех", – добавил Энтони.

Усик не молчите о войне в Украине

Недавно промоутер украинца Александр Красюк рассказал, что боксера заставили уехать из Украины его знакомые военные из госпиталя. Они подчеркнули, что на ринге от Усика будет больше пользы.

Усик продолжает помогать украинским военным. Однако сам боксер не очень любит рассказывать о своих добрых делах.

Ранее Александр уверял, что сразу после поединка он вернется в Украину.

Также украинец не раз рассказывал мировым СМИ о преступлениях российских захватчиков.

В субботу, 20 августа, Александр Усик выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Бой состоится в Саудовской Аравии.