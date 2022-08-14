Джошуа: Я уважаю то, что он сделал

Британский боксер поделился мнениями о войне в Украине. Он отметил, что на городе Усика сделал бы то же – вступил бы в территориальную оборону.

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Будь я на его месте, то это точно повлияло бы на меня, и я не знаю, было бы это положительно или отрицательно. Не знаю, как бы я с этим справился, но знаю, что это было бы тяжело. Никогда не жил в таком конфликте, поэтому я не знаю, какие последствия это имело бы для меня. Я уважаю, что он сделал на 100 процентов. Это его дом – ты должен защитить свой дом,

– подчеркнул Джошуа.

Также британец отметил, что не навязывал Усику бой, они договорились о дате, которая устраивала всех.

"Такой позор, что гражданские страдают больше всего во время войны, когда это политический вопрос. Он просто пытается защитить свой народ, поэтому я его уважаю. Думаю, я сделал бы то же самое, не как боксер или воин, а как обычный человек.

Мы искали подходящие даты для Александра и его команды. Я почувствовал, что ему важно быть готовым, а не навязывать ему бой. Он хотел защитить пояса. Я хотел, чтобы мы работали вместе по этому вопросу. Таким образом мы показали наше соболезнование ему и его стране. Я чувствую, что в долгосрочной перспективе это сработало хорошо для всех", – добавил Энтони.

Обратите внимание! В субботу, 20 августа, Александр Усик выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Бой состоится в Саудовской Аравии.

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