Ты должен был взять "Золотой мяч", – Месси неожиданно обратился к Левандовскому

В понедельник, 29 ноября, в центре Парижа прошла церемония вручения "Золотого мяча". Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси обратился со сцены к лучшему форварду-2021 Роберту Левандовскому после завоевания седьмого "Золотого мяча".

После победы Месси сказал, что счастлив выиграть "Золотой мяч" и для него честь бороться с Левандовским, который, по словам аргентинца, тоже заслуживает иметь в коллекции эту награду.

Как это было Месси – обладатель Золотого мяча 2021

"Ты заслужил получить свой "Золотой мяч" в прошлом году, это признали все. France Football должен отдать его тебе. Ты – победитель и должен также иметь эту награду", – сказал Месси.

Кратко о победе Месси

До награды 2021 года Месси получал "Золотой мяч" четыре раза подряд, с 2009-го по 2012-й, а также в 2015-м и 2019 году. Капитан сборной Аргентины шесть раз становился вторым по итогам голосования.

Месси стал вторым игроком клуба Лиги 1, которому удалось завоевать "Золотой мяч". Первым в историю вошел на тот момент звезда Марселя Жан-Пьер Папен в 1991 году.

Месси в сезоне 2020/2021 стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании – Ла Лиги (30 забитых мячей). Кроме того, нападающий в составе сборной Аргентины впервые в карьере стал триумфатором Кубка Америки. На турнире он забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

В 2020 году вручение "Золотого мяча" было отменено – впервые с момента основания премии в 1956 году. Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре заявил, что организаторы "Золотого мяча" не смогут справедливо оценить футболистов в условиях пандемии коронавируса.