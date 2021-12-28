Ты что, меня с ноги, – Беринчик заставил маленькую дочь толкать его с горки: смешное видео
28 декабря 2021 , 14:47Читати новину українською
Источник:24 канал
Боксер Денис Беринчик весело проводит время с семьей после своего боя. Особенно с 5-летней дочкой Мадиной.
Катание с горки
Беринчик опубликовал видео, где развлекается с дочерью в одном из районов Киева. Среди развлечений – катание с горки.
Достойно внимания Украина бьет в ответ: чемпионство Усика и возвращение Ломы – боксерские итоги 2021 года
Вот только это не боксер катал свою дочь, а заставлял ее толкать его вниз.
"Ну, давай! Ты что, меня с ноги? Толкай", – просил Денис малышку.
После нескольких попыток, ей удалось толкнуть его как следует, и Беринчик весело спустился с горки.
- Пока последний свой бой Денис Беринчик провел 18 декабря в Броварах, где победил россиянина Ису Чаниева и защитил чемпионский пояс WBO International. Это была шестая защита титула украинца.
- В общей сложности Беринчик на профессиональном ринге провел уже 16 боев, и во всех одержал победы.
- В июне 2018 года у Беринчика родился второй ребенок – сын Тимур. Но через две недели мальчик скончался.