Ты что, меня с ноги, – Беринчик заставил маленькую дочь толкать его с горки: смешное видео

Боксер Денис Беринчик весело проводит время с семьей после своего боя. Особенно с 5-летней дочкой Мадиной.

Катание с горки

Беринчик опубликовал видео, где развлекается с дочерью в одном из районов Киева. Среди развлечений – катание с горки.

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Вот только это не боксер катал свою дочь, а заставлял ее толкать его вниз.

"Ну, давай! Ты что, меня с ноги? Толкай", – просил Денис малышку.

После нескольких попыток, ей удалось толкнуть его как следует, и Беринчик весело спустился с горки.