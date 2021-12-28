Катання з гірки

Берінчик опублікував відео, де він розважається з донькою в одному з районів Києва. Серед розваг – катання з гірки.

Варте уваги Україна б'є у відповідь: чемпіонство Усика і повернення Ломи – боксерські підсумки 2021 року

От тільки це не боксер катав свою доньку, а змушував її штовхати його вниз.

"Ну, давай! Ти що мене з ноги? Штовхай", – закликав Денис малечу.

Після декількох спроб, їй таки вдалося штовхнути його як слід, і Берінчик весело спустився з гірки.

  • Поки останній свій бій Денис Берінчик провів 18 грудня в Броварах, де переміг росіянина Ісу Чанієва, та захистив чемпіонський пояс WBO International. Це був шостий захист титулу українця.
  • Загалом Берінчик на професійному ринзі провів вже 16 боїв, і у всіх здобув перемоги.
  • У червні 2018 року в Берінчика народилася друга дитина – син Тимур. Але через два тижні хлопчик помер.