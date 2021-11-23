"Я сделал это специально"

Дерзкий момент с участием Ибрагимовича произошел в конце матча.

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Во время подачи шведами углового Ибрагимович намеренно ударил сзади в спину Аспиликуэту. За это форвард Милана получил лишь предупреждение.

Видео инцидента

Я сделал это специально. Мне не стыдно об этом сказать, ведь он сделал глупость насчет моего друга. Мой поступок был глупым, но я бы это все равно сделал, чтобы ему сказать: "Ты, бл**ь, этого не делай",

– сказал футболист.

Форвард Швеции отметил, что не жалеет о содеянном и надеется, что испанский футболист поймет свою ошибку.

У него не хватило смелости, чтобы сделать это со мной. Я показал ему, что у всех поступков есть последствия. Дело не в поражении. Речь идет о том, чтобы дать парню понять, что он не обманет никого на земле. Легко обвинять 20-летних. Я думаю, он усвоил урок.

К слову. Испания одержала минимальную победу над Швецией в рамках отбора к чемпионату мира-2022.