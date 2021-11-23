"Я зробив це спеціально"
Зухвалий момент за участі Ібрагімовича стався наприкінці матчу.
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Під час подачі шведами кутового Ібрагімович навмисно вдарив ззаду у спину Аспілікуету. За це форвард Мілану отримав лише попередження.
Відео інциденту
Я зробив це спеціально. Мені не соромно про це сказати, адже він зробив дурницю щодо мого друга. Мій вчинок був дурним, але я б це все одно зробив, щоб йому сказати: "Ти, бл**ь, цього не роби",
– сказав футболіст.
Форвард Швеції наголосив, що не шкодує про вчинене та сподівається, що іспанський футболіст зрозуміє свою помилку.
У нього не вистачило сміливості, щоб зробити це зі мною. Я показав йому, що у всіх вчинків є наслідки. Справа не в поразці. Йдеться про те, щоб дати хлопцеві зрозуміти, що він не обмане нікого на землі. Легко звинувачувати 20-річних. Я думаю, він засвоїв урок