"Я зробив це спеціально"

Зухвалий момент за участі Ібрагімовича стався наприкінці матчу.

До теми Мората приніс Іспанії перемогу над Швецією, яка дозволила вийти на ЧС-2022

Під час подачі шведами кутового Ібрагімович навмисно вдарив ззаду у спину Аспілікуету. За це форвард Мілану отримав лише попередження.

Відео інциденту

Я зробив це спеціально. Мені не соромно про це сказати, адже він зробив дурницю щодо мого друга. Мій вчинок був дурним, але я б це все одно зробив, щоб йому сказати: "Ти, бл**ь, цього не роби",

– сказав футболіст.

Форвард Швеції наголосив, що не шкодує про вчинене та сподівається, що іспанський футболіст зрозуміє свою помилку.

У нього не вистачило сміливості, щоб зробити це зі мною. Я показав йому, що у всіх вчинків є наслідки. Справа не в поразці. Йдеться про те, щоб дати хлопцеві зрозуміти, що він не обмане нікого на землі. Легко звинувачувати 20-річних. Я думаю, він засвоїв урок

До слова. Іспанія здобула мінімальну перемогу над Швецією в рамках відбору до чемпіонату світу-2022. Єдиний гол у матчі забив Мората.