Испания – Швеция 1:0

Гол: Мората, 86

Уже в начале матча испанцы создали неплохой момент. Сарабия решился на удар с дальнего расстояния – мяч пролетел рядом с воротами Швеции.

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На 16-й минуте похожим моментом ответили гости, организовавшие стремительную контратаку. Лидер команды Форсберг сместился ближе к центру штрафной и нанес удар в угол ворот. Мяч также пролетел рядом со стойкой.

Снова хорошую награду упустили "желто-синие". Форсберг классно открылся на дальней стойке под передачу с фланга. Лишь немного не хватило шведу, чтобы размочить нули на табло. В этом эпизоде испанский голкипер уже никак не успевал среагировать на выстрел в дальний угол.

На перерыв команды ушли при нулях на табло.



Испания – участник чемпионата мира-2022 / Фото twitter.com/FIFAWorldCup

Сразу после отдыха неуклюжими действиями обороны Испании мог воспользоваться соперник. Исаак перехватил передачу, но с ударом у нападающего не сложилось.

Де Томас выпрыгнул после подачи с углового, но форварду Реал Сосьедада не хватило меткости.

Испанцам удалось забить аж на 86-й минуте матча. Ольмо нанес пушечный удар в верхний угол ворот. С выстрелом справился голкипер Швеции, но на добивании был Мората, который легко обыграл голкипера и забил первый гол во встрече. Гол Альваро стал победным для испанцев – 1:0. Все думали, что нападающий Испании находился в офсайде, но на повторе четко видно, что Альваро забил в пределах правил.

Все прогнозируемо! Испания с 19 очками с первого места пробилась на чемпионат мира. Швецию ждет плей-офф.

Испания – Швеция: видеообзор матча