Твоя мова співуча та відкрита душа, – Усик посвятил стихотворение Украине ко Дню Независимости
24 августа 2021 , 16:04Читати новину українською
Источник:инстаграм Усика
Непобедимый боксер Александр Усик поздравил украинцев с Днем Независимости. К 30-летию восстановления независимости Украины Усик написал стихотворение.
Усик: Хочу я пожелать, чтобы ты вечно жила
34-летний боксер записал видео, в котором поздравляет Украину с днем рождения. Усик заявил, что написал стихотворение, которое посвящает Украине.
Примечательно Мы украинцы – победители, – как спортсмены поздравляют с Днем Независимости Украины
Стихотворение Александра Усика об Украине
Ти у мене єдина, ти у мене одна,
Ти така неймовірна – матір рідна моя.
Моя сильна, відкрита, моя ненька, сестра.
Ти для нас всіх любима, Україна моя!
Твоя мова співуча та відкрита душа,
Ти нас всіх зігріваєш, але мерзнеш сама.
Хочу я побажати, щоб ти вічно жила.
І я буду молитись, щоб в теплі ти була.
- Усик – олимпийский чемпион 2012 года. Александр стал первым украинцем в истории бокса, которому удалось стать абсолютным чемпионом мира.
- 25 сентября Усик проведет бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа. Украинец может стать чемпионом мира в тяжелом весе.