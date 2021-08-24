Усик: Хочу я побажати, щоб ти вічно жила
34-річний боксер записав відео, в якому вітає Україну з днем народження. Усик заявив, що написав вірш, який присвячує Україні.
Варте уваги Ми українці – переможці, – як спортсмени вітають з Днем Незалежності України
Вірш Олександра Усика про Україну
Ти у мене єдина, ти у мене одна,
Ти така неймовірна - матір рідна моя.
Моя сильна, відкрита, моя ненька, сестра.
Ти для нас всіх любима, Україна моя!
Твоя мова співуча та відкрита душа,
Ти нас всіх зігріваєш, але мерзнеш сама.
Хочу я побажати, щоб ти вічно жила.
І я буду молитись, щоб в теплі ти була.
- Усик – олімпійський чемпіон 2012 року. Олександр став першим українцем в історії боксу, якому вдалося стати абсолютним чемпіоном світу.
- 25 вересня Усик проведе бій проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа. Українець може стати чемпіоном світу у важкій вазі.