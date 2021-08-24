Усик: Хочу я побажати, щоб ти вічно жила

34-річний боксер записав відео, в якому вітає Україну з днем народження. Усик заявив, що написав вірш, який присвячує Україні.

Варте уваги Ми українці – переможці, – як спортсмени вітають з Днем Незалежності України

Вірш Олександра Усика про Україну

Ти у мене єдина, ти у мене одна,

Ти така неймовірна - матір рідна моя.

Моя сильна, відкрита, моя ненька, сестра.

Ти для нас всіх любима, Україна моя!

Твоя мова співуча та відкрита душа,

Ти нас всіх зігріваєш, але мерзнеш сама.

Хочу я побажати, щоб ти вічно жила.

І я буду молитись, щоб в теплі ти була.