Усик: Хочу я пожелать, чтобы ты вечно жила

34-летний боксер записал видео, в котором поздравляет Украину с днем рождения. Усик заявил, что написал стихотворение, которое посвящает Украине.

Примечательно Мы украинцы – победители, – как спортсмены поздравляют с Днем Независимости Украины

Стихотворение Александра Усика об Украине

Ти у мене єдина, ти у мене одна,

Ти така неймовірна – матір рідна моя.

Моя сильна, відкрита, моя ненька, сестра.

Ти для нас всіх любима, Україна моя!

Твоя мова співуча та відкрита душа,

Ти нас всіх зігріваєш, але мерзнеш сама.

Хочу я побажати, щоб ти вічно жила.

І я буду молитись, щоб в теплі ти була.