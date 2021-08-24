Свитолина: Независимость... Сколько силы, достоинства и любви в этом слове

Лучшая украинская теннисистка, бывшая 3 ракетка мира Элина Свитолина опубликовала в своем инстаграме видео с поздравлением ко Дню Независимости Украины.

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С праздником, Украина. Независимость... Сколько силы, достоинства и любви в этом слове! Мы украинцы – победители. Мы сильны духом, целеустремленны, мы чтим и уважаем свою культуру, традиции и историю. Мы празднуем сегодня этот день вместе!,

– написала Элина.

Олимпийская чемпионка 2014 года в составе сборной Украины по биатлону, чемпионка мира 2013 года Елена Пидгрушная тоже опубликовала видео. Биатлонистка прочитала стихотворение.

С Днем Независимости Украину поздравил обладатель "Золотого мяча", победитель Лиги чемпионов, экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Украинский баскетболист, чемпион мира по слэм-данкам Дмитрий Кривенко поздравил с праздником в инстаграме.

К поздравлению присоединился вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин вместе со своей женой.

Первый украинский чемпион мира по биатлону среди мужчин Дмитрий Пидручный опубликовал фотографию из родного Тернополя.

Серебряный призер Олимпийских игр-2020 Елена Старикова опубликовала фотографию с поздравлениями в инстаграме.



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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и члены УАФ спели гимн Украины.

Украину с праздником поздравил легендарный боксер, вечный чемпион мира по версии WBC и действующий мэр Киева Виталий Кличко. Он опубликовал чувственное видео.

Поздравление к 30-летию Дня Независимости опубликовал президент НОК Украины Сергей Бубка.