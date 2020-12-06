Інформаційний простір сколихнула шокуюча новина буцімто зірковий футболіст Кріштіано Роналду перебуває на межі життя та смерті. Виявилося, що це фейк, який з'явився після хакерської атаки на авторитетне видання Footballogue.

На популярній твіттер-сторінці Footballogue у ніч на 5 грудня з'явилася публікація про критичний стан футболіста Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду. Про це повідомляє 24 канал.

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Повідомлялося, що Роналду начебто постраждав в автокатастрофі і перебуває у шпиталі Турину. Роналду буцімто у критичному стані.

Новина проіснувала 10 хвилин, після чого була видалена. Та цього вистачило, щоб "наробити шуму" серед футбольних вболівальників.



Скриншот

Спростування інформації

Через деякий час Footballogue повідомив про хакерську атаку. У твіттері з'явилося спростування інформації про Роналду.

Також Footballogue попросив вибачення за неправдиву інформацію.

Минулої ночі ми стали жертвою злому. Просимо вибачення за неправдиві новини, розміщені з нашого акаунту. Ми робимо все можливе, щоб покарати винних,

– мовиться у повідомленні.

Nous avons été cette nuit victime d’un piratage.

Nous nous excusons pour la fakenews qui a été relayée sur notre compte.

Nous avons entrepris des démarches pour faire toute la lumière sur cette histoire. — Footballogue️️ (@Footballogue) December 5, 2020

До уваги. Footballogue – це футбольне видання, яке аж ніяк не славиться "жовтизною". На сторінку підписано 1,2 мільйона людей.

Щодо Роналду, то футболіст ввечері 5-го грудня відіграв повний матч 10-го туру Серії А, в якому його Ювентус у дербі переміг Торіно (2:1).

Футболіст не забивав голів, але перед грою був нагороджений Ювентусом за 750 забитих м'ячів під час кар'єри футболіста. Свій ювілейний гол Роналду забив у Лізі чемпіонів у ворота київського Динамо.