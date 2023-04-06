72-летний опытный специалист рассказал, хотел ли бы вернуться к рулю главной команды страны. Ведь недавно блоггер и комментатор Виктор Вацко заявил, что для УАФ кандидатура Мирона Маркевича на должность главного тренера сборной неактуальна.

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Маркевич: Не хочу никого оскорблять, но когда там непонятно, кто руководит нашим футболом.

Сам Мирон Богданович возразил свое возвращение в сборную, пока УАФ руководит Андрей Павелко. Наставник рассказал детали предварительного разговора с руководителем Ассоциации по этой должности.

"У меня была договоренность с Павелком. Еще до Шевченко он предлагал [мне возглавить сборную Украины], потом попросил уступить Шевченко. Ну я уступил. Потом договорились, что Шевченко идет, а я принимаю сборную – и все. А что там случилось – или он не захотел, кто-нибудь другой", – сказал опытный бывший тренер Металлиста.

Есть ли желание возглавить сборную Украины? Нет нет. Я уже сказал, что полтора года тому назад это было актуально. Я был готов к этому, потому что возглавлял комитет сборных, был в курсе всех событий. А сейчас это уже… Я прекрасно понимаю, что мне никто не предложит. А во-вторых, это уже не нужно,

– добавил Маркевич.

"В клубном футболе – нет вопросов, я бы еще поработал"

Однако об окончании тренерской карьеры Маркевича речь не идет. Мирон Богданович не прочь еще поработать на клубном уровне. Наставник рассказал, что у него были предложения из-за границы, но ответил на них отказом. 72-летний тренер не стал раскрывать названия клубов, приглашавших его к рулю главного тренера.

В клубном футболе нет вопросов, я бы еще поработал. В сборную Украины… Не хочу никого обижать, но когда там непонятно кто руководит нашим футболом… Сейчас туда лезут… А в клубном футболе бы еще поработал, но пока все, что предлагают – это не то. Какие клубы предлагали работу? Не в Украине. Сплетни разводить не хочу. Тем более, что уже отказал и здесь не о чем говорить,

– ответил Маркевич.

Напомним, что "сине-желтыми" в матче отбора на Евро-2024 против Англии руководил Руслан Ротань, работающий на трех футбольных фронтах. В том поединке у Украины не было шансов – 2:0, уверена победа "трех львов".

В главную команду страны СМИ активно продвигают кандидатуру хорвата Славена Билича. Хотя журналист Михаил Спиваковский развенчал мифы о переговорах. По его информации, УАФ не контактировала с хорватским наставником, ранее возглавлявшим английский Уотфорд.

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