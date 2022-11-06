Прорыв Динамо и Вереса, лидерство Днепра-1: как выглядит турнирная таблица УПЛ после 11 тура

В эти выходные в чемпионате Украины состоялся один из самых результативных туров этого сезона. Гранды уверенно победили аутсайдеров, а клуб из Ровно вернулся в еврокубковую зону.

В воскресенье в УПЛ подошел к концу 11 тур. Впервые за долгое время этот медвик оказался полным. Ни один матч не был перенесен из-за участия команд в еврокубках или других причин.

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Тур получился довольно результативным – в восьми поединках было забито 29 мячей (в среднем – по 3,6 гола на игру), пишет 24 канал. Всего в одной игре 11 тура было забито менее трех голов:

Ворскла – Львов 1:0

Александрия – Колосс 4:1

Заря – Металлист 3:2

Шахтер – Ингулец 3:0

Металлист 1925 – Верес 1:4

Днепр-1 – Минай 3:1

Рух – Кривбасс 2:1

Черноморец – Динамо 0:3

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Днепр-1 10 9 1 0 24:5 28 2 Шахтер 9 7 2 0 21:5 23 3 Заря 10 7 1 2 23:15 22 4 Александрия 9 6 2 1 17:9 20 5 Верес 11 5 2 4 15:13 17 6 Динамо 9 5 1 3 15:11 16 7 Колос 10 4 3 3 9:11 15 8 Металлист 10 4 2 4 15:18 14 9 Ворскла 11 4 2 5 13:14 14 10 Рух 10 3 2 5 12:16 11 11 Металлист 1925 10 2 4 4 9:16 10 12 Минай 10 2 3 5 7:12 9 13 Кривбасс 10 1 3 6 6:13 6 14 Львов 10 1 3 6 7:16 6 15 Ингулец 9 0 4 5 7:14 4 16 Черноморец 10 0 3 7 5:17 3

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Гонка бомбардиров:

Виталий Буяльский (Динамо) – 8 Максим Прядун (Металлист) – 6 Артем Довбык (Днепр-1) – 6 Даниил Сикан (Шахтер) – 6 Таллес (Рух) – 5

Основные моменты:

Днепр-1 после вояжа в Алкмар без проблем одолел Минай и остался на комфортном расстоянии от Шахтера. Команда Кучера забила три мяча за 9 минут.

Шахтер не отпустил днепрян на более пяти очков. Команда Йовичевича дублирующим составом разгромила Ингулец, а героем встречи стал Дмитрий Крыськив.

Динамо немного залечило раны после очередного позора в еврокубках. Киевляне без проблем одолели Черноморец и прыгнули на шестое место.

Голом в ворота одесситов отличился хавбек Виталий Буяльский, укрепивший свое лидерство в бомбардирской гонке УПЛ. Для футболиста Динамо это уже восьмой гол в сезоне.

Продолжает рушиться Металлист 1925 года. Харьковчане разгромно проиграли Вересу, не выиграв уже пятый матч подряд. Подопечные Эдмара уже 11-е.

А вот ровенчане запрыгнули в еврокубковую зону благодаря этому триумфу. "Красно-черные" воспользовались поражениями Колоса и Металлиста.

Четверо главных аутсайдеров УПЛ синхронно проиграли и остались на своих местах. Более того, Черноморец и Ингулец продолжают идти по сезону без побед.

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Расписание 12 тура УПЛ: