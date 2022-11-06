В воскресенье в УПЛ подошел к концу 11 тур. Впервые за долгое время этот медвик оказался полным. Ни один матч не был перенесен из-за участия команд в еврокубках или других причин.

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Тур получился довольно результативным – в восьми поединках было забито 29 мячей (в среднем – по 3,6 гола на игру), пишет 24 канал. Всего в одной игре 11 тура было забито менее трех голов:

  • Ворскла – Львов 1:0
  • Александрия – Колосс 4:1
  • Заря – Металлист 3:2
  • Шахтер – Ингулец 3:0
  • Металлист 1925 – Верес 1:4
  • Днепр-1 – Минай 3:1
  • Рух – Кривбасс 2:1
  • Черноморец – Динамо 0:3

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Днепр-1 10 9 1 0 24:5 28
2 Шахтер 9 7 2 0 21:5 23
3 Заря 10 7 1 2 23:15 22
4 Александрия 9 6 2 1 17:9 20
5 Верес 11 5 2 4 15:13 17
6 Динамо 9 5 1 3 15:11 16
7 Колос 10 4 3 3 9:11 15
8 Металлист 10 4 2 4 15:18 14
9 Ворскла 11 4 2 5 13:14 14
10 Рух 10 3 2 5 12:16 11
11 Металлист 1925 10 2 4 4 9:16 10
12 Минай 10 2 3 5 7:12 9
13 Кривбасс 10 1 3 6 6:13 6
14 Львов 10 1 3 6 7:16 6
15 Ингулец 9 0 4 5 7:14 4
16 Черноморец 10 0 3 7 5:17 3

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Гонка бомбардиров:

  1. Виталий Буяльский (Динамо) – 8
  2. Максим Прядун (Металлист) – 6
  3. Артем Довбык (Днепр-1) – 6
  4. Даниил Сикан (Шахтер) – 6
  5. Таллес (Рух) – 5

Основные моменты:

  • Днепр-1 после вояжа в Алкмар без проблем одолел Минай и остался на комфортном расстоянии от Шахтера. Команда Кучера забила три мяча за 9 минут.
  • Шахтер не отпустил днепрян на более пяти очков. Команда Йовичевича дублирующим составом разгромила Ингулец, а героем встречи стал Дмитрий Крыськив.
  • Динамо немного залечило раны после очередного позора в еврокубках. Киевляне без проблем одолели Черноморец и прыгнули на шестое место.
  • Голом в ворота одесситов отличился хавбек Виталий Буяльский, укрепивший свое лидерство в бомбардирской гонке УПЛ. Для футболиста Динамо это уже восьмой гол в сезоне.
  • Продолжает рушиться Металлист 1925 года. Харьковчане разгромно проиграли Вересу, не выиграв уже пятый матч подряд. Подопечные Эдмара уже 11-е.
  • А вот ровенчане запрыгнули в еврокубковую зону благодаря этому триумфу. "Красно-черные" воспользовались поражениями Колоса и Металлиста.
  • Четверо главных аутсайдеров УПЛ синхронно проиграли и остались на своих местах. Более того, Черноморец и Ингулец продолжают идти по сезону без побед.

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Расписание 12 тура УПЛ:

  • 8 ноября, 13:00. Ингулец – Заря
  • 8 ноября, 13:00. Металлист – Металлист 1925
  • 9 ноября, 13:00. Колос – Днепр-1
  • 9 ноября, 13:00. Кривбасс – Ворскла
  • 9 ноября, 15:00. Верес – Шахтер
  • 10 ноября, 13:00. Минай – Черноморец
  • 10 ноября, 13:00. Львов – Рух
  • 10 ноября, 15:00. Динамо – Александрия