В воскресенье в УПЛ подошел к концу 11 тур. Впервые за долгое время этот медвик оказался полным. Ни один матч не был перенесен из-за участия команд в еврокубках или других причин.
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Тур получился довольно результативным – в восьми поединках было забито 29 мячей (в среднем – по 3,6 гола на игру), пишет 24 канал. Всего в одной игре 11 тура было забито менее трех голов:
- Ворскла – Львов 1:0
- Александрия – Колосс 4:1
- Заря – Металлист 3:2
- Шахтер – Ингулец 3:0
- Металлист 1925 – Верес 1:4
- Днепр-1 – Минай 3:1
- Рух – Кривбасс 2:1
- Черноморец – Динамо 0:3
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Днепр-1
|10
|9
|1
|0
|24:5
|28
|2
|Шахтер
|9
|7
|2
|0
|21:5
|23
|3
|Заря
|10
|7
|1
|2
|23:15
|22
|4
|Александрия
|9
|6
|2
|1
|17:9
|20
|5
|Верес
|11
|5
|2
|4
|15:13
|17
|6
|Динамо
|9
|5
|1
|3
|15:11
|16
|7
|Колос
|10
|4
|3
|3
|9:11
|15
|8
|Металлист
|10
|4
|2
|4
|15:18
|14
|9
|Ворскла
|11
|4
|2
|5
|13:14
|14
|10
|Рух
|10
|3
|2
|5
|12:16
|11
|11
|Металлист 1925
|10
|2
|4
|4
|9:16
|10
|12
|Минай
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|13
|Кривбасс
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|14
|Львов
|10
|1
|3
|6
|7:16
|6
|15
|Ингулец
|9
|0
|4
|5
|7:14
|4
|16
|Черноморец
|10
|0
|3
|7
|5:17
|3
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Гонка бомбардиров:
- Виталий Буяльский (Динамо) – 8
- Максим Прядун (Металлист) – 6
- Артем Довбык (Днепр-1) – 6
- Даниил Сикан (Шахтер) – 6
- Таллес (Рух) – 5
Основные моменты:
- Днепр-1 после вояжа в Алкмар без проблем одолел Минай и остался на комфортном расстоянии от Шахтера. Команда Кучера забила три мяча за 9 минут.
- Шахтер не отпустил днепрян на более пяти очков. Команда Йовичевича дублирующим составом разгромила Ингулец, а героем встречи стал Дмитрий Крыськив.
- Динамо немного залечило раны после очередного позора в еврокубках. Киевляне без проблем одолели Черноморец и прыгнули на шестое место.
- Голом в ворота одесситов отличился хавбек Виталий Буяльский, укрепивший свое лидерство в бомбардирской гонке УПЛ. Для футболиста Динамо это уже восьмой гол в сезоне.
- Продолжает рушиться Металлист 1925 года. Харьковчане разгромно проиграли Вересу, не выиграв уже пятый матч подряд. Подопечные Эдмара уже 11-е.
- А вот ровенчане запрыгнули в еврокубковую зону благодаря этому триумфу. "Красно-черные" воспользовались поражениями Колоса и Металлиста.
- Четверо главных аутсайдеров УПЛ синхронно проиграли и остались на своих местах. Более того, Черноморец и Ингулец продолжают идти по сезону без побед.
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Расписание 12 тура УПЛ:
- 8 ноября, 13:00. Ингулец – Заря
- 8 ноября, 13:00. Металлист – Металлист 1925
- 9 ноября, 13:00. Колос – Днепр-1
- 9 ноября, 13:00. Кривбасс – Ворскла
- 9 ноября, 15:00. Верес – Шахтер
- 10 ноября, 13:00. Минай – Черноморец
- 10 ноября, 13:00. Львов – Рух
- 10 ноября, 15:00. Динамо – Александрия