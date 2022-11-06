Днепр-1 – Минай 3:1

Голы: Сарапий, 67, Гуцуляк, 68, Амаш, 76 – Воробчак, 64.

Поединок в Ужгороде между Днепром-1 и Минаем открывал воскресную программу матчей 11-го тура УПЛ. Лидер чемпионата играл после изнурительного поединка Лиги конференций, поэтому подопечные Владимира Шарана надеялись воспользоваться усталостью соперников.

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Впрочем, начало встречи было за командой Кучера. Игроки Днепра-1 раз за разом создавали угрозу воротам Бандуры. На 17-й минуте поединка форвард номинальных хозяев Артем Довбик после стенки с Амашем нанес опасный удар, но от гола Минай спасла стойка.

Закарпатцы отвечали острыми контратаками, но ударам Твердохлеба и Витенчука не хватало точности. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

План на игру Шарана сработал на 62-й минуте. Передачу опытного Немчанинова на дальней стойке замкнул экс-игрок Прикарпатья Воробчак. Этот гол стал первым для 22-летнего хавбека в элитном дивизионе.

Фартовая замена Кучера

Главный тренер днепрян Александр Кучер молниеносно отреагировал на пропущенный гол, выпустив на поле Когута и Гуцуляка. А уже на 66-й минуте спортклубовцы сравняли счет в матче. Сарапий удачно замкнул передачу с углового, забив свой второй мяч за Днепр-1.

Футболисты Минаю оказались в нокдауне после пропущенного гола. А уже через минуту Гуцуляк, только появившийся на поле, воспользовался растерянностью соперника. Комбинацию с участием Пихаленка и Бузанелло точным ударом завершил воспитанник Карпат.

Но на этом днепряне не остановились. Вновь в центре событий оказался джокер Кучера Гуцуляк, отдавший голевой пас на Амаша. Удар алжирца сделал счет на табло 3:1.

После третьего пропущенного гола игроки Миная опустили руки и днепряне уверенно довели матч до завершения.

Видеообзор матча Днепр-1 – Минай

После победы в Ужгороде команда Кучера набрала 28 баллов и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. Минай остался на 11-й строчке. В активе закарпатцев 9 очков.