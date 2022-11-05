Шахтер – Ингулец 3:0
Голы: Крыськив, 18, Сикан, 69 (пен.), Сикан, 90+4.
В чемпионате Украины по футболу в эти выходные проходят игры 11 тура УПЛ. В субботу одним из центральных поединков стало сражение Шахтера и Ингульца во Львове, пишет 24 канал.
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Команда Игоря Йовичевича на неделе завершила выступления в Лиге чемпионов. "Горняки" крупно уступили Лейпцигу (0:4) и продолжат свой евросезон в Лиге Европы.
Ингулец же пропускал прошлый тур. Клуб с Петрового должен был противостоять Движению, но львовяне попросили о переносе игры из-за участия в Юношеской Лиге УЕФА.
Спокойный триумф дублем
Йовичевич прибег к ротации в этой игре, почти полностью сменив атакующее звено. Вне основы остались Степаненко, Бондаренко, Мудрик и Петряк. Со старта появились, Очеретько, Назарина, Джурасек и Крыськив.
Последний и стал героем встречи. В середине первого тайма после подачи с фланга Траоре сбросил на Джурасека. Тот вместо удара отдал на Крыськива и Дмитрий пробил кипера гостей.
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Второй гол произошел уже в середине второго тайма. Тот же Крыськив заработал пенальти и его уверенно реализовал вышедший на замену Сикан. А под занавес игры Даниил оформил дубль с паса Крыськива и установил финальный результат.
Победа позволяет дончанам закрепиться на втором месте и подобраться к Днепру-1 на расстояние двух очков. В свою очередь, Ингулец остается без побед в зоне вылета, опережая лишь Черноморец на один балл. В следующем туре "горняки" сыграют с Вересом, тогда как Ингулец ждет встреча с Зарей.
Видеообзор матча Шахтер – Ингулец: