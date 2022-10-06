Шахтер сохраняет второе место в группе Лиги чемпионов после трех туров
Донецкий Шахтер 5 октября сыграл на выходе против мадридского Реала в рамках 3-го тура Лиги чемпионов. Украинский гранд навязал неплохую борьбу одной из лучших команд турнира.
Подопечные Игоря Йовичевича продемонстрировали достойную борьбу. "Горняки" уступили мадридцам со счетом 2:1, пишет 24 канал.
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Турнирное положение
В этот же день Лейпциг принимал Селтик. Немецкий клуб нанес поражение шотландцам - 3:1.
На первом месте в турнирной таблице находится Реал, на счету "сливочных" 9 пунктов. Шахтер с 4 баллами остался вторым. Лейпциг набрал 3 балла и поднялся с четвертой строчки на третью, а Селтик с 1 очком упал на последнее место.
Шахтер ранее разжился четырьмя пунктами в матчах против немецкого Лейпцига (4:1) и шотландского Селтика (1:1).
Турнирная таблица группы F
- Реал – 9 очков (3 матча), 7:1 (разница голов)
- Шахтер – 4 (3), 6:4
- Лейпциг – 3(3), 4:7
- Селтик – 1 (3), 2:7
В следующем туре горняки примут Реал, а Селтик дома сыграет с Лейпцигом. Эти матчи пройдут 11 октября.
Напомним, что Анатолий Трубин является лучшим игроком матча среди "горняков".