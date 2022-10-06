WhoScored и SofaScore оценили игру участников матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Реал – Шахтер.

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Трубин лучший игрок матча среди "горняков"

Наивысшую оценку среди игроков украинского клуба получил Анатолий Трубин – 8,2 и 8,7 соответственно. На счету голкипера 11 сейвов, 58 касаний мяча и 32 точные передачи с 41 (78%).

Лучшим игроком матча признан автор гола и ассист Родриго – 8,7 и 8,9 соответственно.

Андрей Лунин с двумя сейвами получил за игру 6,7 и 6,6 соответственно. Напомним, что Лунин вышел в основе на матч с "горняками" из-за травмы Тибо Куртуа. Для украинского голкипера это дебютный поединок в Лиге чемпионов и вторая игра в нынешнем сезоне.

Как развивались события на поле

Реал первым открыл счет во встрече с "горняками". Родриго на 13-й минуте забил гол. Затем Винисиус удвоил преимущество "сливочных".

В конце первого тайма Александр Зубков несколько подпортил сказку для мадридской команды. Украинец поразил ворота Лунина, забив гол-красавчик .

К слову . Поединки 4-го тура группового раунда ЛЧ состоятся 11 октября: Шахтер – Реал, Селтик – РБ Лейпциг.