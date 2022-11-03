Триллер в группе бывшей команды Довбика: никто из квартета ЛЕ не гарантировал себе евровесну
Завершающие матчи в группе F Лиги Европы обещают быть горячими. Шансы на продолжение выступлений в еврокубках сохраняют все четыре команды.
В четверг, 3 ноября, в Лиге Европы пройдут заключительные поединки группового турнира. Совершенно невероятная ситуация сложилась в квартете F, где выступают Лацио, Фейеноорд, Штурм и Мидтьюлланн. У всех четырех команд есть шансы продолжить выступления в еврокубках.
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Все дело в том, что команды, занимающие первое и второе места в группе, имеют худшую разницу мячей, чем аутсайдеры. При этом команды разделяют всего 3 балла.
Почему возникла подобная ситуация?
В матчах 2-го тура Лиги Европы Мидтьюлланн разгромил Лацио 5:1, а Фейеноорд – деклассировал Штурм 6:0.
Таким образом, судьба путевок в плей-офф решится в последнем туре.
Расписание матчей в группе F:
- 19:45. Митьюлланн – Штурм
- 19:45. Фейенорд – Лацио
Для того чтобы продолжить выступления в еврокубках, датчанам и нидерландцам нужно выигрывать домашние матчи. У Штурма и Лацио есть больше места для маневра – их устраивает выигрыш или ничья.Напомним , что в датском Мидтьюлланне в свое время выступал бомбардир Днепра-1 Артем Довбык. Однако зарубежная карьера не сложилась у форварда и он вернулся в Украину.
Турнирное положение группы F Лиги Европы:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Лацио
|2
|2
|1
|9:10
|8
|2
|Штурм
|2
|2
|1
|4:8
|8
|3
|Фейеноорд
|1
|2
|2
|12:9
|5
|4
|Мидтьюлланн
|1
|2
|2
|10:8
|5