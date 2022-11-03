В четверг, 3 ноября, в Лиге Европы пройдут заключительные поединки группового турнира. Совершенно невероятная ситуация сложилась в квартете F, где выступают Лацио, Фейеноорд, Штурм и Мидтьюлланн. У всех четырех команд есть шансы продолжить выступления в еврокубках.

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Все дело в том, что команды, занимающие первое и второе места в группе, имеют худшую разницу мячей, чем аутсайдеры. При этом команды разделяют всего 3 балла.

Почему возникла подобная ситуация?

В матчах 2-го тура Лиги Европы Мидтьюлланн разгромил Лацио 5:1, а Фейеноорд – деклассировал Штурм 6:0.

Таким образом, судьба путевок в плей-офф решится в последнем туре.

Расписание матчей в группе F:

  • 19:45. Митьюлланн – Штурм
  • 19:45. Фейенорд – Лацио

Для того чтобы продолжить выступления в еврокубках, датчанам и нидерландцам нужно выигрывать домашние матчи. У Штурма и Лацио есть больше места для маневра – их устраивает выигрыш или ничья.

Турнирное положение группы F Лиги Европы:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Лацио 2 2 1 9:10 8
2 Штурм 2 2 1 4:8 8
3 Фейеноорд 1 2 2 12:9 5
4 Мидтьюлланн 1 2 2 10:8 5