В четверг, 3 ноября, в Лиге Европы пройдут заключительные поединки группового турнира. Совершенно невероятная ситуация сложилась в квартете F, где выступают Лацио, Фейеноорд, Штурм и Мидтьюлланн. У всех четырех команд есть шансы продолжить выступления в еврокубках.

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Все дело в том, что команды, занимающие первое и второе места в группе, имеют худшую разницу мячей, чем аутсайдеры. При этом команды разделяют всего 3 балла.

Почему возникла подобная ситуация?

В матчах 2-го тура Лиги Европы Мидтьюлланн разгромил Лацио 5:1, а Фейеноорд – деклассировал Штурм 6:0.

Таким образом, судьба путевок в плей-офф решится в последнем туре.

Расписание матчей в группе F:

19:45. Митьюлланн – Штурм

19:45. Фейенорд – Лацио

Для того чтобы продолжить выступления в еврокубках, датчанам и нидерландцам нужно выигрывать домашние матчи. У Штурма и Лацио есть больше места для маневра – их устраивает выигрыш или ничья.

Напомним , что в датском Мидтьюлланне в свое время выступал бомбардир Днепра-1 Артем Довбык. Однако зарубежная карьера не сложилась у форварда и он вернулся в Украину.

Турнирное положение группы F Лиги Европы: