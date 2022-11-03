У четвер, 3 листопада, в Лізі Європи відбудуться заключні поєдинки групового турніру. Абсолютно неймовірна ситуація склалася у квартеті F, де виступають Лаціо, Феєнорд, Штурм та Мідтьюлланн. Усі чотири команди мають шанси продовжити виступи в єврокубках.
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Вся справа в тому, що команди, які займають перше та друге місця в групі, мають гіршу різницю м'ячів, аніж аутсайдери. При цьому команди розділяє лише 3 бали.
Чому виникла така ситуація?
В матчах 2-го туру Ліги Європи Мідтьюлланн розгромив Лаціо 5:1, а Феєнорд – декласував Штурм 6:0.
Таким чином, доля путівок до плей-оф вирішиться в останньому турі.
Розклад матчів у групі F:
- 19:45. Мідтьюлланн – Штурм
- 19:45. Феєнорд – Лаціо
Для того, щоб продовжити виступи в єврокубках, данцям і нідерландцям потрібно вигравати домашні матчі. У Штурма і Лаціо є більше місця для маневру – їх влаштовує виграш або нічия.
Турнірне положення групи F Ліги Європи:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Лаціо
|2
|2
|1
|9:10
|8
|2
|Штурм
|2
|2
|1
|4:8
|8
|3
|Феєнорд
|1
|2
|2
|12:9
|5
|4
|Мідтьюлланн
|1
|2
|2
|10:8
|5