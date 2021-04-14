Сушки вместо медалей

Представители оргкомитета турнира, который прошел в понедельник, 12 апреля, не смогли подготовить обычных или хотя бы символических шоколадных медалей, из-за чего пришлось использовать сушки.

Смотрите также Матч Шахтер – Динамо снова обслужит женская бригада арбитров

Самбистам повесили их на шею на обычных нитках.

Как сообщила впоследствии администрация городского округа, награда в виде сушек, которую получили юные спортсмены, стала символической благодарностью за старания и упорство детей.

Ажиотаж вызвало тренировочное занятие, которое представляет собой необходимую часть подготовки к соревнованиям. Во время этой части тренер стимулирует спортсменов по своему усмотрению. На этот раз детей поощрили сушками.