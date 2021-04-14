Сушки замість медалей

Представники оргкомітету турніру, який пройшов у понеділок, 12 квітня, не змогли підготувати звичайних або хоча б символічних шоколадних медалей, з-за чого довелося використовувати сушки.

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Самбістам повісили їх на шию на звичайних нитках.

Як повідомила згодом адміністрація міського округу, нагорода у вигляді сушок, яку отримали юні спортсмени, стала символічною подякою за старання і завзятість дітей.

Ажіотаж викликало тренувальне заняття, яке представляє собою необхідну частину підготовки до змагань. Під час цієї частини тренер стимулює спортсменів на свій розсуд. Цього разу дітей заохотили сушками.