"Сине-желтое" дерби и дуэли с россиянками: украинки узнали соперниц на турнире WTA 1000 в ОАЭ

В Дубае 18 февраля стартует престижный турнир серии WTA 1000 по теннису. Накануне состоялась жеребьевка основной сетки.

В одиночном разряде Украину будут представлять 5 украинок. На корты турнира в ОАЭ уже совсем скоро выйдут: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Даяна Ястремская, которая получила от организаторов wild card, пишет 24 Канал.

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Результат жеребьевки турнира WTA 1000 в Дубае для украинок

Первые две сыграют между собой в 1/32 финала. До этого Ангелина Калинина и Элина Свитолина лишь однажды пересекались на корте. В 2013 году в Донецке победу одержала действующая первая ракетка Украины.

Леся Цуренко в первом раунде встретится с бельгийкой Элизе Мертенс (WTA: 25). Личный счет между соперницами – 1:1.

Марта Костюк и Даяна Ястремская начнут выступления на турнире матчами с "нейтральными" теннисистками. Соперницами украинок станут Дарья Касаткина (WTA: 13) и Вероника Кудерметова (WTA: 18) соответственно.

Отметим, что действующей чемпионкой турнира является чешская теннисистка Барбора Крейчикова. В финале 2023 года она переиграла первую ракетку мира Игу Швьонтек.

. Элина Свитолина дважды триумфовала на турнире в Дубае. Украинка завоевала трофей в 2017 году, победив в финале Каролин Возняцки, после чего защитила титул в решающей встрече 2018 года, переиграв Дарью Касаткину.