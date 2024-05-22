Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина провели матчи 1/8 финала грунтового турнира WTA 500 во французском Страсбурге. Наши соотечественницы соревновались за выход в четвертьфинал престижных соревнований, пишет 24 Канал.

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Клара Бюрель (Франция) – Элина Свитолина (Украина) – 2:1 (7:6, 4:6, 6:1)

Элина Свитолина в матче с француженкой Кларой Бюрель не выполнила ни одной подачи навылет и допустила 5 двойных ошибок. Как следствие, два проигранных сета.

Причем если первый сет Элина, которая в первом круге обыграла француженку Диан Парри, проиграла на тай-брейке, то в третьем смогла взять только один гейм.

Это была третья очная встреча теннисисток. Предыдущие два поединка завершились в пользу Свитолиной.

Фиона Ферро (Франция) – Ангелина Калинина (Украина) – 1:2 (3:6, 6:3, 0:6)

Еще одно французско-украинское противостояние в теннисе завершилось поражением хозяйки корта. Ангелина Калинина смогла победить Фиону Ферро, хотя и этот матч затянулся на три сета.

В первых двух сетах Калинина и Ферро поочередно одержали победы с одинаковым счетом 6:3. Все решилось в претий партии, которую Ангелина забрала под чистую – 6:0.

В четвертьфинале соревнований во Франции Ангелина Калинина, которая на старте 500-тысячника в трех партиях победила россиянку Анастасию Павлюченкову, сыграет против первой сеяной Маркеты Вондроушовой из Чехии.