В понедельник, 1 мая, в Лондоне начнется Уимблдонский турнир. Он продлится до 14 июля.

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Официальная заявка Украины на Уимблдон-2024

Первая ракетка мира, Ига Свьонтек, возглавила список, а последней по рейтингу стала №103 Юлия Нимаер.

Из украинок в основе по рейтингу сыграют Элина Свитолина (№17), Марта Костюк (№20), Даяна Ястремская (№32), Леся Цуренко (№46) и Ангелина Калинина (№60). Также Екатерина Байндл (№92) воспользовалась специальным рейтингом и попала в заявку.

В частности "замороженный" рейтинг использовали еще несколько других спортсменок.

В квалификации Уимблдона-2024 примут участие Юлия Стародубцева, Катарина Завацкая и Анастасия Соболева. Для Стародубцевой и Соболевой это первое выступление в своей карьере на кортах Уимблдона, тогда как Снигур и Завацкая будут пытаться впервые пробиться в основную сетку.

Что такое Уимблдонский турнир Это старейшие двухнедельные соревнования по теннису который происходит ежегодно в конце июня - начале июля на кортах Всеанглийского клуба Это старейшие двухнедельные соревнования по теннису который происходит ежегодно в конце июня - начале июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. В турнире одновременно разыгрываются звания чемпионов в индивидуальном и парном разрядах среди мужчин и женщин и миксте, а также проводятся соревнования среди юниоров (кроме микстов). Также дополнительно проходят турниры в старших возрастных категориях: парные мужские для игроков от 35 и от 45 лет и парные женские от 35 и от 45 лет.

Интересно. Лучшими результатами украинок на Уимблдоне является выход в третий и четвертый раунды соответственно. Леся Цуренко в 2023 году впервые добралась на этом турнире четвертого круга.

Напомним, что на Уимблдон-2023 Элина Свитолина сумела дойти до полуфинала турнира, повторив свой лучший результат на Grand Slam.