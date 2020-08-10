Турецький клуб "Газіантеп" відмовився від ідеї надалі орендувати у донецького "Шахтаря" нападника Оларенваджу Кайоде. Все через самого гравця.

У цьому сезоні Кайоде провів за "Газіантеп" 29 матчів, в яких забив 10 голів. Правда ще двічі нападник отримував червоні картки, пише 24 канал.

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Керівництво клубу готове було і надалі орендувати Кайоде. Сам гравець теж проявляв зацікавленість залишитися в клубі. Тож між ними розпочалися переговори щодо оренди. Але "Газіантеп" вийшов з них через декілька тижнів.

Як пояснили своє рішення в клубі, зробили це "через високу вимогу щодо зарплати зі сторони Кайоде".

Де надалі продовжить кар'єру Кайоде – поки невідомо. Його контракт з "Шахтарем" розрахований до 2023 року.