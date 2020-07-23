Руководство турецкого "Трабзонспора" в ближайшие несколько дней ждет переговоры бывшего главного тренера "Шахтера" и сборной Турции Мирча Луческу.

Руководство "бордово-голубых" намерено предложить Луческу пост главного тренера команды, который не так давно покинул молодой тамошний специалист Хусейн Чимшир, который не сумел привести "Трабзонспор" к победе в чемпионате Турции, сообщает Fanatik.

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Сначала "Трабзонспор" склонялся к вариантам с Абдуллой Авчи и Шотой Арвеладзе, но в итоге приоритетной была признана именно кандидатура Луческу, который прекрасно знаком с турецким футболом и умеет качественно развивать молодежь.

Также накануне появилась информация о том, что переговоры с Мирчей Луческу ведет руководство киевского "Динамо".

Что известно о приходе Луческу в "Динамо"

"Динамо" уволило Алексея Михайличенко с поста главного тренера в понедельник, 20 июля.

Среди претендентов на тренерский мостик киевлян называли Виктора Скрипника, Сергея Реброва и других. Впрочем, накануне Druzi Dynamo сообщили, что киевлян возглавит экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу.

Ряд СМИ подтвердили, что Луческу уже в Киеве. Помощником Луческу в "Динамо" станет его бывший ассистент в "Шахтере" – Александр Спиридон.