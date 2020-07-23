Керівництво турецького "Трабзонспора" в найближчі кілька днів чекає на переговори колишнього головного тренера "Шахтаря" і збірної Туреччини Мірчу Луческу.

Керівництво "бордово-блакитних" має намір запропонувати Луческу пост головного тренера команди, який не так давно покинув молодий тамтешній фахівець Хусейн Чимшир, який не зумів привести "Трабзонспор" до перемоги в чемпіонаті Туреччини, повідомляє Fanatik.

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Спочатку "Трабзонспор" схилявся до варіантів з Абдуллою Авчі і Шотою Арвеладзе, але в підсумку пріоритетною була визнана саме кандидатура Луческу, який прекрасно знайомий з турецьким футболом і вміє якісно розвивати молодь.

Також напередодні з'явилася інформація про те, що переговори з Мірчею Луческу веде керівництво київського "Динамо".

Що відомо про прихід Луческу в "Динамо"

"Динамо" звільнило Олексія Михайличенка з посади головного тренера у понеділок, 20 липня.

Серед претендентів на тренерський місток киян називали Віктора Скрипника, Сергія Реброва та інших. Втім, напередодні Druzi Dynamo повідомили, що киян очолить екстренер "Шахтаря" Мірча Луческу.

Ряд ЗМІ підтвердили, що Луческу вже в Києві. Помічником Луческу в "Динамо" стане його колишній асистент у "Шахтарі" – Олександр Спиридон.