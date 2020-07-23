Возглавит ли Луческу "Динамо": появились новые детали
Киевское "Динамо" и румынский специалист Мирча Луческу договорились о контракте. Вскоре "Динамо" официально объявит о заключении соглашения с румынским специалистом.
По информации Meta-ratings.com.ua, "Динамо" согласовало детали контракта с Луческу. Специалист согласился возглавить киевский клуб.
К теме: Для подписания контракта с "Динамо"? Экс-тренер "Шахтера" Луческу прилетел в Киев
Детали переговоров
По информации источника, переговоры прошли в резиденции одного из владельцев "Динамо" в Пуще-Водице.
В ближайшее время "Динамо" официально объявит о назначении нового главного тренера.
Сообщается, что Луческу согласился возглавить "Динамо" на несколько лет.
Что известно о приходе Луческу в "Динамо"
"Динамо" уволило Алексея Михайличенко с поста главного тренера в понедельник, 20 июля.
Среди претендентов на тренерский мостик киевлян называли Виктора Скрипника, Сергея Реброва и других.
Впрочем, накануне Druzi Dynamo сообщили, что киевлян возглавит экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу.
Ряд СМИ подтвердили, что Луческу уже в Киеве. Помощником Луческу в "Динамо" станет его бывший ассистент в "Шахтере" – Александр Спиридон.
Что известно о Луческу?
74-летний румынский тренер. Легенда в истории "Шахтера", с которым в 2009 году выиграл Кубок УЕФА. Также восьмикратный чемпион Украины во главе "горняков". Возглавлял "Интер", "Галатасарай", "Бешикташ", "Зенит" и сборную Турции.