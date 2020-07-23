Киевское "Динамо" и румынский специалист Мирча Луческу договорились о контракте. Вскоре "Динамо" официально объявит о заключении соглашения с румынским специалистом.

По информации Meta-ratings.com.ua, "Динамо" согласовало детали контракта с Луческу. Специалист согласился возглавить киевский клуб.

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Детали переговоров

По информации источника, переговоры прошли в резиденции одного из владельцев "Динамо" в Пуще-Водице.

В ближайшее время "Динамо" официально объявит о назначении нового главного тренера.

Сообщается, что Луческу согласился возглавить "Динамо" на несколько лет.

Что известно о приходе Луческу в "Динамо"

"Динамо" уволило Алексея Михайличенко с поста главного тренера в понедельник, 20 июля.

Среди претендентов на тренерский мостик киевлян называли Виктора Скрипника, Сергея Реброва и других.

Впрочем, накануне Druzi Dynamo сообщили, что киевлян возглавит экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу.

Ряд СМИ подтвердили, что Луческу уже в Киеве. Помощником Луческу в "Динамо" станет его бывший ассистент в "Шахтере" – Александр Спиридон.