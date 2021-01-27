Антальяспор во время зимнего трансферного окна не сумел подписать ни одного нового игрока. Однако это объясняется не тем, что клуб не нуждается в новых футболистах, а из-за запрета их регистрировать. Все из-за долгов за предыдущие трансферы, в том числе и перед украинскими клубами.

Источник: Sadece Antalyaspor

Оказалось, что у Антальяспо задолженность в 4,5 миллиона евро за четыре трансфера, которые были осуществлены ранее. Два из них – из украинских клубов. Речь идет о Шахтере и Днепре, которые так и не получили в полной мере средства за своих игроков.

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Шахтер не получил всю сумму за трансфер аргентинского нападающего Густаво Бланко-Лещука. Перед Днепром у турецкого клуба задолженность за переход бельгийского защитника Данило Соузы.

Что касается еще двух трансферов, то это переход Самира Насри из МанСити, а также Сасо Форнецци из Ордуспора.

Турецкое издание пишет, что Антальяспор пока не может погасить эту задолженность. Поэтому и согласился на запрет на регистрацию новых игроков в качестве наказания.

Отметим, что Густаво Бланко-Лещук перешел в Антальяспор в 2019 году. За один сезон, проведенный в составе турецкой команды, он сыграл 34 матча, в которых отметился 5 голами и 3 результативными передачами. А после этого отправился в аренду в испанский Овьедо.