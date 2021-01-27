Турецький клуб Антальяспор отримав трансферний бан через борги перед українськими командами
Антальяспор під час зимового трансферного вікна не зумів підписати жодного нового гравця. Однак це пояснюється не тим, що клуб не потребує нових футболістів, а через заборону їх реєструвати. Все через борги за попередні трансфери, у тому числі і перед українськими клубами.
Джерело: Sadece Antalyaspor
Виявилося, що у Антальяспо заборгованість у 4,5 мільйона євро за чотири трансфери, які були здійснені раніше. Два з них – з українських клубів. Мова йде про Шахтар та Дніпро, які так і не отримали повною мірою кошти за своїх гравців.
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Шахтар не отримав всю суму за трансфер аргентинського нападника Густаво Бланко-Лещука. Перед Дніпром у турецького клубу заборгованість за перехід бельгійського захисника Даніло Соузи.
Щодо ще двох трансферів, то це перехід Саміра Насрі з МанСіті, а також Сасо Форнецці з Ордуспору.
Турецьке видання пише, що Антальяспор поки не може погасити цю заборгованість. Тому і погодився на заборону на реєстрацію нових гравців як покарання.
Відзначимо, що Густаво Бланко-Лещук перейшов до Антальяспору у 2019 році. За один сезон, проведений у складі турецької команди, він зіграв 34 матчі, в яких відзначився 5 голами та 3 результативними передачами. А після цього відправився в оренду в іспанський Ов'єдо.
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