Антальяспор під час зимового трансферного вікна не зумів підписати жодного нового гравця. Однак це пояснюється не тим, що клуб не потребує нових футболістів, а через заборону їх реєструвати. Все через борги за попередні трансфери, у тому числі і перед українськими клубами.

Джерело: Sadece Antalyaspor

Виявилося, що у Антальяспо заборгованість у 4,5 мільйона євро за чотири трансфери, які були здійснені раніше. Два з них – з українських клубів. Мова йде про Шахтар та Дніпро, які так і не отримали повною мірою кошти за своїх гравців.

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Шахтар не отримав всю суму за трансфер аргентинського нападника Густаво Бланко-Лещука. Перед Дніпром у турецького клубу заборгованість за перехід бельгійського захисника Даніло Соузи.

Щодо ще двох трансферів, то це перехід Саміра Насрі з МанСіті, а також Сасо Форнецці з Ордуспору.

Турецьке видання пише, що Антальяспор поки не може погасити цю заборгованість. Тому і погодився на заборону на реєстрацію нових гравців як покарання.

Відзначимо, що Густаво Бланко-Лещук перейшов до Антальяспору у 2019 році. За один сезон, проведений у складі турецької команди, він зіграв 34 матчі, в яких відзначився 5 голами та 3 результативними передачами. А після цього відправився в оренду в іспанський Ов'єдо.