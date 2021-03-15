Нападающий Артем Довбик может сменить украинский чемпионат на турецкий. Бешикташ заинтересовался футболистом Днепра-1.

Заинтересованность из Турции

Артем Довбик своей игрой заинтересовал турецкого гранда. Руководители Бешикташа серьезно настроены в этом трансфере.

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Скаут из Турции уже в скором времени прилетит в Украину, чтобы воочию увидеть несколько матчей форварда в УПЛ. К слову, в предыдущей встрече против Ворсклы 23-летний нападающий отметился невероятным голом, который принес победу Днепру-1 (0:1).

По данным Transfermarkt, контракт Довбика с днепровским клубом рассчитан до конца декабря 2023 года. Его трансферная стоимость составляет 400 тысяч евро.