Турецкий гранд хочет подписать форварда Днепра-1
Нападающий Артем Довбик может сменить украинский чемпионат на турецкий. Бешикташ заинтересовался футболистом Днепра-1.
Источник:Великий футбол
Заинтересованность из Турции
Артем Довбик своей игрой заинтересовал турецкого гранда. Руководители Бешикташа серьезно настроены в этом трансфере.
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Скаут из Турции уже в скором времени прилетит в Украину, чтобы воочию увидеть несколько матчей форварда в УПЛ. К слову, в предыдущей встрече против Ворсклы 23-летний нападающий отметился невероятным голом, который принес победу Днепру-1 (0:1).
- В этом сезоне Артем провел в футболке днепрян 20 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 9 голов и один раз ассистировал партнеру по команде.
- Футболист вернулся в Днепр-1 летом 2020 года. В его карьере выступления за Зарю (Молдова), Митьюлланд и Сённерйюск (оба – Дания).
- Сейчас команда Игора Йовичевича после победы над Ворсклой занимает 8 место, в их активе 19 очков.
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