Нападник Артем Довбик може змінити український чемпіонат на турецький. Бешикташ зацікавився футболістом Дніпра-1.

Зацікавленість з Туреччини

Артем Довбик своєю грою зацікавився турецького гранда. Керівники Бешикташа серйозно налаштовані у цьому трансфері.

Читайте також Дніпро-1 завдяки божевільному голу Довбика здолав Ворсклу в меншості: відео

Скаут з Туреччини вже незабаром прилетить в Україну, щоб на власні очі побачити декілька матчів форварда в УПЛ. До слова, у попередній зустрічі проти Ворскли 23-річний нападник відзначився шаленим голом, який приніс перемогу Дніпру-1 (0:1).

За даними Transfermarkt, контракт Довбика з дніпровським клубом розрахований до кінця грудня 2023 року. Його трансферна вартість складає 400 тисяч євро.